Рязанская НПК помогла детям из интерната имени Федора Полетаева собраться в школу

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав НК «Роснефть», провела благотворительную акцию по сбору школьных принадлежностей для воспитанников школы-интерната имени Федора Полетаева.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав НК «Роснефть», провела благотворительную акцию по сбору школьных принадлежностей для воспитанников школы-интерната имени Федора Полетаева. Акция, приуроченная к началу учебного года, прошла в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» и ежегодной инициативы «Здравствуй, школа!». Сотрудники предприятия собрали тетради, пеналы, фломастеры, наборы для творчества и рюкзаки, которые были переданы детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В школе-интернате обучается и проживает 405 воспитанников — сироты, дети из малообеспеченных семей и те, кто оказался в сложных обстоятельствах. По данным компании, акция помогает не только обеспечить детей необходимыми вещами, но и вселяет уверенность перед началом нового учебного года.

Рязанская НПК регулярно реализует социальные и экологические инициативы в регионе присутствия. Среди них — акция «Большая помощь маленькому другу», в ходе которой волонтёры передают корм для бездомных животных в городскую службу контроля; изготовление и передача кормушек для птиц в Окский заповедник в рамках конкурса «Ты пернатым помоги — им кормушки смастери»; а также ежегодная акция «Покорми зубра», во время которой в заповедник доставляют овощи и фрукты для питания редких животных.

Справка: Рязанская нефтеперерабатывающая компания выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов.