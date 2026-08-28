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Рязанке помогли восстановить документы для получения жилья
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина помогла девушке восстановить документы, необходимые для подтверждения статуса сироты и постановки на учет для получения жилья. Девушка обратилась к омбудсмену после того, как выяснилось, что необходимые документы были утрачены. Она осталась сиротой в возрасте трех лет, а отсутствие подтверждающих документов не позволяло ей реализовать право на получение жилого помещения.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина помогла девушке восстановить документы, необходимые для подтверждения статуса сироты и постановки на учет для получения жилья.

Девушка обратилась к омбудсмену после того, как выяснилось, что необходимые документы были утрачены. Она осталась сиротой в возрасте трех лет, а отсутствие подтверждающих документов не позволяло ей реализовать право на получение жилого помещения.

Для решения вопроса потребовалось обратиться к Уполномоченному по правам человека в Тверской области. Ранее заявительница находилась там на государственном обеспечении, поэтому нужные сведения хранились в органах региона.

В течение двух недель специалисты Тверской области предоставили необходимые документы и сведения. Девушке также разъяснили дальнейший порядок действий и рассказали, как по новому месту жительства подать заявление о включении в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем.

Благодаря взаимодействию омбудсменов возникшие препятствия удалось устранить в короткий срок.