Рязанцы пожаловались на скинутую в Кальном кучу кирпичей и мусора

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, в пятницу, 28 августа, в районе гаражей на улице Кальная, 24, машина с контейнером высыпала груду кирпичей и мусора. Местные жители надеются, что проблема будет решена в скором времени.

Рязанцы пожаловались кучу мусора. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, в пятницу, 28 августа, в районе гаражей на улице Кальная, 24, машина с контейнером высыпала груду кирпичей и мусора.

Местные жители надеются, что проблема будет решена в скором времени.