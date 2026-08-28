Рязанцы пожаловались на скинутую в Кальном кучу кирпичей и мусора
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, в пятницу, 28 августа, в районе гаражей на улице Кальная, 24, машина с контейнером высыпала груду кирпичей и мусора. Местные жители надеются, что проблема будет решена в скором времени.
Рязанцы пожаловались кучу мусора. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, в пятницу, 28 августа, в районе гаражей на улице Кальная, 24, машина с контейнером высыпала груду кирпичей и мусора.
Местные жители надеются, что проблема будет решена в скором времени.