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Рязанцы пожаловались на сбои в работе «Википедии»
Проблемы в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» наблюдаются в отдельных регионах России. Об этом сообщается на основе данных сервиса Downdetector. С начала суток о перебоях в работе ресурса заявили 210 пользователей. Большинство — 84% — отметили сбой в работе сайта, 7% столкнулись с неполадками в мобильном приложении, ещё 7% сообщили о полном отсутствии доступа. Жалобы поступают из Москвы (9%), Калининградской, Московской, Рязанской областей, а также Санкт-Петербурга (по 6% на каждый регион). По данным портала «Сбой. рф», с начала суток о проблемах сообщили 29 пользователей.

Проблемы в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» наблюдаются в отдельных регионах России. Об этом сообщается на основе данных сервиса Downdetector.

С начала суток о перебоях в работе ресурса заявили 210 пользователей. Большинство — 84% — отметили сбой в работе сайта, 7% столкнулись с неполадками в мобильном приложении, ещё 7% сообщили о полном отсутствии доступа.

Жалобы поступают из Москвы (9%), Калининградской, Московской, Рязанской областей, а также Санкт-Петербурга (по 6% на каждый регион). По данным портала «Сбой. рф», с начала суток о проблемах сообщили 29 пользователей.