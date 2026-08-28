Рязанцы пожаловались на сбои в работе «Википедии»

Проблемы в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» наблюдаются в отдельных регионах России. Об этом сообщается на основе данных сервиса Downdetector. С начала суток о перебоях в работе ресурса заявили 210 пользователей. Большинство — 84% — отметили сбой в работе сайта, 7% столкнулись с неполадками в мобильном приложении, ещё 7% сообщили о полном отсутствии доступа. Жалобы поступают из Москвы (9%), Калининградской, Московской, Рязанской областей, а также Санкт-Петербурга (по 6% на каждый регион). По данным портала «Сбой. рф», с начала суток о проблемах сообщили 29 пользователей.

Проблемы в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» наблюдаются в отдельных регионах России. Об этом сообщается на основе данных сервиса Downdetector.

С начала суток о перебоях в работе ресурса заявили 210 пользователей. Большинство — 84% — отметили сбой в работе сайта, 7% столкнулись с неполадками в мобильном приложении, ещё 7% сообщили о полном отсутствии доступа.

Жалобы поступают из Москвы (9%), Калининградской, Московской, Рязанской областей, а также Санкт-Петербурга (по 6% на каждый регион). По данным портала «Сбой. рф», с начала суток о проблемах сообщили 29 пользователей.