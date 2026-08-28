Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 28 августа

С 09:00 до 17:00 28 августа холодную воду отключили по адресам: Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2; Михайловское шоссе, частный сектор, с дома № 232 по дом № 266 (четная сторона). С 08:00 до 16:00 холодной воды нет по адресу: Новоселов, дома № 35 корпус 3, 35 корпус 4.