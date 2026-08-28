Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников с сообщениями от «соседей»

Мошенники придумали новую схему обмана: они рассылают сообщения якобы от соседей и предупреждают о подозрительном человеке возле двери. Злоумышленники могут представиться соседями, назвать номер квартиры или подъезда и спросить, находится ли человек дома. Затем они отправляют файл или ссылку якобы на запись с камеры, чтобы получатель из-за беспокойства за безопасность квартиры открыл вложение. Однако вместо видео мошенники могут прислать вредоносный файл.

Мошенники придумали новую схему обмана: они рассылают сообщения якобы от соседей и предупреждают о подозрительном человеке возле двери. Об этом рассказал замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, пишет ТАСС.

Злоумышленники могут представиться соседями, назвать номер квартиры или подъезда и спросить, находится ли человек дома. Затем они отправляют файл или ссылку якобы на запись с камеры, чтобы получатель из-за беспокойства за безопасность квартиры открыл вложение.

Однако вместо видео мошенники могут прислать вредоносный файл. Особенно опасными являются файлы с расширением APK — после установки такая программа может получить доступ к уведомлениям, СМС, фотографиям и другим данным телефона.

С ее помощью преступники могут перехватывать коды подтверждения, получать доступ к аккаунтам и в некоторых случаях пытаться добраться до банковских сервисов.

Пользователям советуют не открывать подозрительные файлы и ссылки. Если сообщение кажется правдоподобным, информацию лучше самостоятельно проверить у настоящих соседей или в управляющей компании.