Рязанцам рассказали о новой схеме мошенников с долгами по налогам

По его словам, мошенники под видом налоговиков рассылают россиянам письма с фишинговыми сайтами. В сообщениях гражданам сообщают о наличии неуплаченных налогов и задолженностях, не представленных документов, о необходимости подачи декларации или пояснений. Для получения детальной информации предлагается перейти по ссылке, запускающей вредоносное ПО.