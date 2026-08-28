Рязанца, подозреваемого в подготовке к сбыту наркотиков, заключили под стражу

Советский районный суд Рязани заключил под стражу подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере. В судебном заседании подозреваемый и его защитник не возражали против ходатайства следствия. Прокурор также поддержал позицию следователя. Суд избрал рязанцу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 19 октября 2026 года включительно.

Советский районный суд Рязани заключил под стражу подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство об избрании меры пресечения поступило от следователя следственного отделения УФСБ России по Рязанской области.

Подозреваемому вменяют ч. 1 ст. 30 и п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное организованной группой и в крупном размере.

В судебном заседании подозреваемый и его защитник не возражали против ходатайства следствия. Прокурор также поддержал позицию следователя.

Суд избрал рязанцу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 19 октября 2026 года включительно.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.