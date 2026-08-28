Россиянам рассказали, повлияют ли атаки на склады маркетплейсов на стоимость товаров. Об этом Shot рассказал председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
По его словам, резкого роста цен на маркетплейсах из-за ударов по складской инфраструктуре не будет. Он пояснил, что у крупных площадок достаточно распределённых складов по всей стране, чтобы оперативно компенсировать вывод из строя нескольких объектов.
«Современные IT-системы автоматически перенаправляют товарные потоки, и клиенты не заметят изменений. Кроме того, значительная часть товаров, около половины, хранится не на складах маркетплейсов, а у самих продавцов. Многие работают по гибридной схеме или используют площадки только как витрину для заказов», — отметил эксперт.
Павлов также подчеркнул, что обычные магазины продолжают работать в штатном режиме, а конкуренция и контроль со стороны регуляторов не позволят ценам уйти вверх.