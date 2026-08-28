Россиянам рассказали, повлияют ли атаки на склады маркетплейсов на стоимость товаров

По его словам, резкого роста цен на маркетплейсах из-за ударов по складской инфраструктуре не будет. Он пояснил, что у крупных площадок достаточно распределённых складов по всей стране, чтобы оперативно компенсировать вывод из строя нескольких объектов. «Современные IT-системы автоматически перенаправляют товарные потоки, и клиенты не заметят изменений. Кроме того, значительная часть товаров, около половины, хранится не на складах маркетплейсов, а у самих продавцов. Многие работают по гибридной схеме или используют площадки только как витрину для заказов», — отметил эксперт. Павлов также подчеркнул, что обычные магазины продолжают работать в штатном режиме, а конкуренция и контроль со стороны регуляторов не позволят ценам уйти вверх.

Россиянам рассказали, повлияют ли атаки на склады маркетплейсов на стоимость товаров. Об этом Shot рассказал председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

По его словам, резкого роста цен на маркетплейсах из-за ударов по складской инфраструктуре не будет. Он пояснил, что у крупных площадок достаточно распределённых складов по всей стране, чтобы оперативно компенсировать вывод из строя нескольких объектов.

«Современные IT-системы автоматически перенаправляют товарные потоки, и клиенты не заметят изменений. Кроме того, значительная часть товаров, около половины, хранится не на складах маркетплейсов, а у самих продавцов. Многие работают по гибридной схеме или используют площадки только как витрину для заказов», — отметил эксперт.

Павлов также подчеркнул, что обычные магазины продолжают работать в штатном режиме, а конкуренция и контроль со стороны регуляторов не позволят ценам уйти вверх.