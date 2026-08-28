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Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 сентября
С 1 сентября в России введут единую систему учета банковских карт с сентября. Мера будет способствовать борьбе с дропперством — схемой, при которой карта человека используется для отмывания денег, обналичивания или переводов. Также с 1 сентября в РФ введут механизм подтверждения персональных страниц НКО в соцсетях через Госуслуги. Это позволит бороться с мошенниками, которые связываются с людьми якобы от лица организации. С 1 сентября участникам СВО предоставят право на сохранение рабочего места при сокращении штата сотрудников. Мера затронет людей, призванных при мобилизации, контрактников и добровольцев. Помимо этого, с 1 сентября россияне смогут поставить самозапрет на азартные игры. Это можно будет сделать через Госуслуги или подать заявление в МФЦ.

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 сентября. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 сентября в России введут единую систему учета банковских карт с сентября. Мера будет способствовать борьбе с дропперством — схемой, при которой карта человека используется для отмывания денег, обналичивания или переводов.

Также с 1 сентября в РФ введут механизм подтверждения персональных страниц НКО в соцсетях через Госуслуги. Это позволит бороться с мошенниками, которые связываются с людьми якобы от лица организации.

С 1 сентября участникам СВО предоставят право на сохранение рабочего места при сокращении штата сотрудников. Мера затронет людей, призванных при мобилизации, контрактников и добровольцев.

Помимо этого, с 1 сентября россияне смогут поставить самозапрет на азартные игры. Это можно будет сделать через Госуслуги или подать заявление в МФЦ.

С начала сентября вступят в силу ряд положений о развитии ИИ. Закон определит место органов власти в сфере разработки, внедрения и применения ИИ-моделей, а также обеспечит технологическую независимость.

С 1 сентября также повысится уровень доступности туризма для людей с инвалидностью. Все зоны отдыха сделают доступными для людей на коляске и посетителей с собаками-поводырями.