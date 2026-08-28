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Российские военные поразили предприятие «Файер Поинт» в Киевской области
Об этом сообщили в Минобороны РФ. В течение дня российские военные продолжали наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» в Киевской области, которое занималось производством и хранением химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Вооруженные Силы России нанесли удары по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня российские военные продолжали наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ударные беспилотные летательные аппараты поразили промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» в Киевской области, которое занималось производством и хранением химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго».