Российские военные поразили предприятие «Файер Поинт» в Киевской области

Об этом сообщили в Минобороны РФ. В течение дня российские военные продолжали наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» в Киевской области, которое занималось производством и хранением химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго».