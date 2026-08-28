Павел Малков сделал выбор между колобком и Человеком-пауком

«Однозначно колобок, но только не такой, как в том кино, которое недавно у нас вышло на экраны», — пояснил губернатор. Напомним, неофициальную премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» в России перенесли с 6 на 20 августа ради поддержки отечественного фильма «Последний богатырь. Колобок». В интернете зрители начали массово возмущаться этому. В итоге все вылилось в низкие рейтинги: часть зрителей раскритиковала качество фильма «Последний богатырь. Колобок», а также его низкий возрастной ценз (6+) на фоне массы ругательств в картине, а другая часть занижала оценки из-за скандала с переносом.

В ходе прямого эфира 27 августа губернатору Павлу Малкову задали вопрос, кого он выберет — колобка или Человека-паука?

«Однозначно колобок, но только не такой, как в том кино, которое недавно у нас вышло на экраны», — пояснил губернатор.

Напомним, неофициальную премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» в России перенесли с 6 на 20 августа ради поддержки отечественного фильма «Последний богатырь. Колобок». В интернете зрители начали массово возмущаться этому.

В итоге все вылилось в низкие рейтинги: часть зрителей раскритиковала качество фильма «Последний богатырь. Колобок», а также его низкий возрастной ценз (6+) на фоне массы ругательств в картине, а другая часть занижала оценки из-за скандала с переносом.

Фото: кадр из трейлера фильма «Последний богатырь. Колобок» на платформе «Смотрим».