Новый мурал появился на улице Интернациональная в Рязани

Об этом 28 августа сообщил его автор в своих соцсетях «ДЁМА». Мурал появился на боковой стене дома 11Б улицы Интернациональная. Судя по кадрам, на нем изображены бегущие дети. В качестве названия автор написал в посте: «Шухер!». Отмечается, что это совместная работа с Андреем Калугиным.

Новый мурал появился на улице Интернациональная в Рязани. Об этом 28 августа сообщил его автор в своих соцсетях «ДЁМА».

Мурал появился на боковой стене дома 11Б улицы Интернациональная. Судя по кадрам, на нем изображены бегущие дети.

В качестве названия автор написал в посте: «Шухер!».

Отмечается, что это совместная работа с Андреем Калугиным.

Ранее в одной из арок улицы Почтовой появился мурал с тремя богатырями.

Фото: ДЁМА.