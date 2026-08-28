На въезде в Касимов произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 28 августа на въезде в Касимов. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено. Официальная информация уточняется.