На въезде в Касимов произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 28 августа на въезде в Касимов. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено. Официальная информация уточняется.
На въезде в Касимов произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась 28 августа на кольце около остановки «Пост ДПС». Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено.
Официальная информация уточняется.