Минюст расширил перечень иностранных агентов

Минюст внес в реестр иностранных агентов телеведущего и стендапера Александра Незлобина*. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также иноагентами признали Марину Базылюк* (Соколовскую), члена партии «Яблоко» Константина Горожанко*, блогера Алексея Мочалова*, проект «Быть Или"* и информационный ресурс «Книгижарь"*. *признаны иноагентами на территории РФ.

Минюст внес в реестр иностранных агентов телеведущего и стендапера Александра Незлобина*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иноагентами признали Марину Базылюк* (Соколовскую), члена партии «Яблоко» Константина Горожанко*, блогера Алексея Мочалова*, проект «Быть Или"* и информационный ресурс «Книгижарь"*.

По данным Минюста, основанием стали распространение недостоверной информации о политике и решениях российских властей, выступления против специальной военной операции, а также создание или распространение материалов иноагентов.

Кроме того, Марине Базылюк* вменили содействие сбору денег для Вооруженных сил Украины и распространение материалов нежелательных организаций. Незлобину*, Мочалову* и двум организациям также вменили распространение контента организаций, признанных нежелательными в России.

Одновременно Минюст исключил из реестра священника Андрея Львова в связи с утратой признаков иностранного агента. В список он попал в декабре 2024 года.

*признаны иноагентами на территории РФ.