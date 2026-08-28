Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 29-30 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Рязани отметят День города, одним из праздничных мероприятий станет фестиваль скейтбординга BRICS Skate Cup.
В рязанском цирке продолжается программа «Тропик шоу. Мир Джуманджи».
В музыкальном театре покажут мюзикл «Римские каникулы».
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