Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 29-30 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани отметят День города, одним из праздничных мероприятий станет фестиваль скейтбординга BRICS Skate Cup.

В рязанском цирке продолжается программа «Тропик шоу. Мир Джуманджи».

В музыкальном театре покажут мюзикл «Римские каникулы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».