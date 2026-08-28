Из Рязани депортировали группу мигрантов, нарушивших закон

Депортации подлежало пять человек, которые освободились из исправительных колоний: три гражданина стран Средней Азии ранее были осуждены за разбой, кражу и незаконное хранение наркотиков; два гражданина государств Закавказья отбывали наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Еще одного выходца из Средней Азии выдворили за повторное нарушение миграционного законодательства. Полицейские доставили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово». Там они купили билеты в страны принадлежности за свой счет.

Из Рязани депортировали группу мигрантов, нарушивших закон. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Депортации подлежало пять человек, которые освободились из исправительных колоний: три гражданина стран Средней Азии ранее были осуждены за разбой, кражу и незаконное хранение наркотиков; два гражданина государств Закавказья отбывали наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Еще одного выходца из Средней Азии выдворили за повторное нарушение миграционного законодательства.

Полицейские доставили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово». Там они купили билеты в страны принадлежности за свой счет.

Всего за 7 месяцев 2026 года за пределы России депортировано 111 и выдворено 40 мигрантов, которые содержались в ЦВСИГ УМВД России по Рязанской области.