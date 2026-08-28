Ещё 248 водителей в Рязани получили штрафы за парковку на газонах

Всего с начала года за парковку на газонах оштрафовали 4410 нарушителей. Повторно привлечены к ответственности 335 человек. Общая сумма штрафов составила 5 764 000 рублей (из них 66 юридических лиц — на 660 000 рублей).

За неделю 248 водителей в Рязани получили штрафы за парковку на газонах. Об этом сообщает мэрия.

Всего с начала года за парковку на газонах оштрафовали 4410 нарушителей. Повторно привлечены к ответственности 335 человек.

Общая сумма штрафов составила 5 764 000 рублей (из них 66 юридических лиц — на 660 000 рублей).