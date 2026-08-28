Эксперт напомнила, кто может получить выплаты к 1 сентября
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, кто может получить выплаты к 1 сентября. Об этом она 28 августа сообщила в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, на региональные выплаты к началу учебного года могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи, а также участники спецоперации с детьми, родители детей-инвалидов. При этом форма и условия социальной поддержки зависят от места проживания. Это может быть прямая выплата или помощь в виде бесплатных учебников или питания в школе. По словам Финогеновой, регионы устанавливают сроки предоставления помощи, способы подачи заявления и сумму выплаты. Заявление можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты населения.
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, кто может получить выплаты к 1 сентября. Об этом она 28 августа сообщила в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, на региональные выплаты к началу учебного года могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи, а также участники спецоперации с детьми, родители детей-инвалидов.
При этом форма и условия социальной поддержки зависят от места проживания. Это может быть прямая выплата или помощь в виде бесплатных учебников или питания в школе. По словам Финогеновой, регионы устанавливают сроки предоставления помощи, способы подачи заявления и сумму выплаты.
Заявление можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты населения.
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