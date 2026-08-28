Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с апреля 2025 года

Биржевые цены на сахар в мире увеличились почти на два процента, согласно данным ICE Futures. Об этом пишет РИА Новости. На момент 10:49 мск стоимость ближайшего октябрьского фьючерса поднялась на 1,76 процента по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 18,54 цента за фунт. Отмечается, что это значение стало самым высоким с 8 апреля 2025 года. С начала месяца стоимость сахара возросла на 26,5 процента.