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ЦБ РФ установил официальный курс доллара 85,6 руб. на выходные и понедельник
Центральный банк России установил новые курсы валют на 29 августа. Об этом пишет РБК. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регулятора, курс доллара США составил ₽85,6007, евро — ₽99,6820, а юаня — ₽12,7335. Для сравнения, 28 августа курс доллара был установлен на уровне ₽85,9541, евро — ₽100,2998, юаня — ₽12,7691. Так, доллар подешевел на 35,34 копейки, евро — на 61,78 копейки, а юань — на 3,56 копейки.

Центральный банк России установил новые курсы валют на 29 августа. Об этом пишет РБК.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регулятора, курс доллара США составил ₽85,6007, евро — ₽99,6820, а юаня — ₽12,7335. Для сравнения, 28 августа курс доллара был установлен на уровне ₽85,9541, евро — ₽100,2998, юаня — ₽12,7691.

Так, доллар подешевел на 35,34 копейки, евро — на 61,78 копейки, а юань — на 3,56 копейки.