ЦБ предложил увеличить лимит займов наличными до 100 тысяч рублей

Банк России предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций. Согласно проекту указания регулятора, максимальная сумма по одному договору может вырасти с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит также планируют повысить — с 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, ЦБ предлагает увеличить лимиты выдачи наличных займов для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Банк России предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций. Согласно проекту указания регулятора, максимальная сумма по одному договору может вырасти с 50 до 100 тысяч рублей.

Для ломбардов лимит также планируют повысить — с 50 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, ЦБ предлагает увеличить лимиты выдачи наличных займов для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Максимальная сумма по одному договору может вырасти с 300 тысяч до 1 млн рублей, а ежедневный лимит — с 2 до 4 млн рублей.

Банк России принимает комментарии к проекту до 11 сентября.