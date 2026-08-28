Более 400 детей обратились в рязанский травмпункт за неделю
С 21 по 28 августа в детский травматологический пункт обратились более 400 детей с различными травмами. Об этом сообщили в ОДКБ им. Н. В Дмитриевой. Чаще всего врачи оказывали помощь при ушибах и растяжениях — таких случаев зарегистрировали 175. Еще 122 ребенка получили переломы, 88 — раны. Также за неделю в травмпункт поступили: 21 ребенок после укусов животных; 11 детей с черепно-мозговыми травмами; 6 детей, пострадавших в ДТП; один ребенок с ожогом.
С 21 по 28 августа в детский травматологический пункт обратились более 400 детей с различными травмами. Об этом сообщили в ОДКБ им. Н. В Дмитриевой.
Чаще всего врачи оказывали помощь при ушибах и растяжениях — таких случаев зарегистрировали 175. Еще 122 ребенка получили переломы, 88 — раны.
Также за неделю в травмпункт поступили:
- 21 ребенок после укусов животных;
- 11 детей с черепно-мозговыми травмами;
- 6 детей, пострадавших в ДТП;
- один ребенок с ожогом.
Врачи напомнили родителям о правилах безопасности. Особую осторожность необходимо соблюдать на детских площадках и в общественном транспорте.