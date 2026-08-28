12-летняя девочка получила травмы в ДТП в Рязанской области

ДТП произошло 27 августа, примерно в 16:15, на 2-м километре обхода в рабочем поселке Сараи. По предварительной информации полицейских, 44-летняя местная жительница, управляя электровелосипедом Rockwild, столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер». За рулем последнего был 50-летний житель Москвы. В результате происшествия водитель электровелосипеда и ее 12-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Сараевском округе 12-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 27 августа, примерно в 16:15, на 2-м километре обхода в рабочем поселке Сараи.

По предварительной информации полицейских, 44-летняя местная жительница, управляя электровелосипедом Rockwild, столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер». За рулем последнего был 50-летний житель Москвы.

В результате происшествия водитель электровелосипеда и ее 12-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.