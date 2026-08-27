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Жительница Рязанской области отметила 100-летний юбилей
Валентину Серову поздравили сотрудники администрации округа, соцзащиты, члены районного совета ветеранов. Женщина с 1941 года работала нянечкой в детском саду. Ей тогда было 16 лет. Валентина Серова помогала растить детей, чьи отцы ушли на фронт, а матери с утра до вечера были на работе. Чтобы согреть воспитанников и приготовить им еду, нянечки на санках возили воду и торф с торфоразработок — на улице стояли тридцатиградусные морозы. После работы сотрудники детского сада шли копать окопы. У Валентины Серовой есть трое детей, трое внуков и шестеро правнуков. Муж умер, когда ей было 34 года.

Жительница Спас-Клепиков Валентина Серова отметила 27 августа 100-летний юбилей. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Валентину Серову поздравили сотрудники администрации округа, соцзащиты, члены районного совета ветеранов.

Женщина с 1941 года работала нянечкой в детском саду. Ей тогда было 16 лет. Валентина Серова помогала растить детей, чьи отцы ушли на фронт, а матери с утра до вечера были на работе. Чтобы согреть воспитанников и приготовить им еду, нянечки на санках возили воду и торф с торфоразработок — на улице стояли тридцатиградусные морозы. После работы сотрудники детского сада шли копать окопы.

Жительница Спас-Клепиков трудилась в детсаду до выхода на пенсию.

У Валентины Серовой есть трое детей, трое внуков и шестеро правнуков. Муж умер, когда ей было 34 года.