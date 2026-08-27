Затяжная магнитная буря накроет Землю вечером
Буря возникла из-за серии сильных вспышек класса М, произошедших на Солнце 25 августа. Они спровоцировали мощное облако солнечной плазмы, которое направляется к нашей планете. Облако достигнет Земли сегодня после 21:00. Пик геошторма придётся на пятницу и субботу.
Затяжная магнитная буря накроет Землю вечером. Об этом сообщает издание «Московские новости».
Буря возникла из-за серии сильных вспышек класса М, произошедших на Солнце 25 августа. Они спровоцировали мощное облако солнечной плазмы, которое направляется к нашей планете.
Облако достигнет Земли сегодня после 21:00. Пик геошторма придётся на пятницу и субботу.