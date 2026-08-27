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Юрист напомнил, как уволиться и не отрабатывать две недели
По словам Южалина, по общему правилу при увольнении по собственному желанию нужно предупредить работодателя за две недели. Но есть случаи, когда уйти можно раньше. Например, при поступлении. Если человек зачислен в образовательную организацию, работодатель обязан уволить его в срок, который указан в заявлении. Еще один вариант — выход на пенсию. Кроме того, уволиться без двухнедельного ожидания можно, например, если супруг-военнослужащий переводится на службу в другой регион. Если работодатель нарушил трудовое законодательство или условия договора, сотрудник также имеет право потребовать увольнения в указанный им срок.

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин напомнил, как уволиться и не отрабатывать две недели. Об этом 27 августа он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам Южалина, по общему правилу при увольнении по собственному желанию нужно предупредить работодателя за две недели. Но есть случаи, когда уйти можно раньше.

Например, при поступлении. Если человек зачислен в образовательную организацию, работодатель обязан уволить его в срок, который указан в заявлении.

Еще один вариант — выход на пенсию. Это относится к обстоятельствам, при которых продолжать работу невозможно.

Кроме того, уволиться без двухнедельного ожидания можно, например, если супруг-военнослужащий переводится на службу в другой регион.

Если работодатель нарушил трудовое законодательство или условия договора, сотрудник также имеет право потребовать увольнения в указанный им срок. При этом нарушение должно быть официально подтверждено.

Во всех остальных случаях уйти раньше двух недель можно только с согласия начальника.