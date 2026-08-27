ВСУ атаковали склад Ozon в Уфе

В ночь на 27 августа беспилотники атаковали склад Ozon в Уфе — объект временно закрыт, сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. В Оренбурге из‑за ракетной опасности тоже эвакуировали персонал, но склад уже работает.