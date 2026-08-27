ВС РФ освободили населенный пункт Шевченковское в Запорожской области

27 августа взят под контроль крупный район обороны ВСУ и зачищено более 180 строений. Также средствами ПВО сбиты 19 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 591 беспилотник.