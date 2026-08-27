В Шацком округе огонь повредил жилой дом

В селе Лесное Конобеево Шацкого муниципального округа 26 августа произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило в 14:55. Огонь повредил жилой дом на площади 35 квадратных метров. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники.

В селе Лесное Конобеево Шацкого муниципального округа 26 августа произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14:55. Огонь повредил жилой дом на площади 35 квадратных метров.

В тушении участвовали семь человек и три единицы техники.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали шесть пожаров. Среди них — два загорания мусора и четыре техногенных пожара.