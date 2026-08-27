В Рязанском районе поймали двух подростков за рулем мотоциклов

При проверке документов инспекторы установили, что за рулем находились подростки, не достигшие возраста, дающего право на управление мотоциклом. Водительского удостоверения соответствующей категории они не имели. Кроме того, сами мотоциклы не были зарегистрированы. На родителей подростков составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему «прав». Им грозит штраф 30 тысяч рублей. Также сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних подготовили материалы для привлечения родителей к ответственности о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

В Рязанском районе поймали двух подростков за рулем мотоциклов. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе УМВД по региону.

При проверке документов инспекторы установили, что за рулем находились подростки, не достигшие возраста, дающего право на управление мотоциклом. Водительского удостоверения соответствующей категории они не имели.

Кроме того, сами мотоциклы не были зарегистрированы.

На родителей подростков составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему «прав». Им грозит штраф 30 тысяч рублей.

Также сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних подготовили материалы для привлечения родителей к ответственности о ненадлежащем исполнении своих обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 рублей до двух тысяч.

Транспортные средства эвакуированы на специализированную стоянку. Сотрудники ПДН рассматривают вопрос о постановке несовершеннолетних нарушителей на профилактический учет.