В Рязанской области выросло производство бумажных и пластмассовых изделий

По итогам семи месяцев 2026 года Рязанская область заняла шестое место в ЦФО и 27-е место в стране по наращиванию объемов промышленного производства по сравнению с годом ранее, с показателем 105%. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата. В два раза в регионе выросло производство химических веществ и продуктов, на 37,4% - резиновых и пластмассовых изделий, на 35,8% - мебели, на 28,7% - бумаги и бумажных изделий, на 24,9% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки. На 37,9% снизилось производство прочих готовых изделий, на 26,6% - машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 23,9% - электрического оборудования.

По итогам семи месяцев 2026 года Рязанская область заняла шестое место в ЦФО и 27-е место в стране по наращиванию объемов промышленного производства по сравнению с годом ранее, с показателем 105%. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

В два раза в регионе выросло производство химических веществ и продуктов, на 37,4% - резиновых и пластмассовых изделий, на 35,8% - мебели, на 28,7% - бумаги и бумажных изделий, на 24,9% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.

На 37,9% снизилось производство прочих готовых изделий, на 26,6% - машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 23,9% - электрического оборудования.