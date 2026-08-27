В Рязанской области пройдет рейд на пешеходных переходах

В четверг, 27 августа, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В ведомстве напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

В четверг, 27 августа, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В ведомстве напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.