В Рязанской области похолодает до +5 градусов

В пятницу, 28 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +5, +10°С, днем поднимется до +16, +21°С.