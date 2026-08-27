В Рязанской области намерены перевести 41 тысячу м² в особо охраняемую землю

Речь идет о переводе участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Планируется перевести участок в селе Орехово на улице Лесная. Согласно «Яндекс-картам», на территории участка находится гостиница «Наше Орехово». Фото — скриншот кадастровой карты.