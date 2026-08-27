В Рязани сбили 18-летнюю девушку, ее оправили в больницу

26 августа произошел наезд автомобиля на пешехода. Примерно в 22:00, вблизи дома № 1 по улице Свободы, 44-летний местный житель за рулем «Хендай Солярис» сбил 18-летнюю рязанку. В результате происшествия девушка получила травмы и была экстренно доставлена в медучреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Рязани сбили 18-летнюю девушку, ее оправили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

26 августа произошел наезд автомобиля на пешехода. Примерно в 22:00, вблизи дома № 1 по улице Свободы, 44-летний местный житель за рулем «Хендай Солярис» сбил 18-летнюю рязанку. В результате происшествия девушка получила травмы и была экстренно доставлена в медучреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего.