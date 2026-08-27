В Рязани работник кафе украл диджейский пульт

51-летний директор заведения обратился в полицию с заявлением о краже из служебного помещения импортного диджейского пульта. Претензии предъявляли 38-летнему работнику. Ранее мужчина сообщил, что пульт якобы сломался, и отвез его в ремонт. Чтобы танцевальные вечера продолжались, работник принес другой пульт. Однако, как рассказал директор, ремонт затянулся, версия мужчины выглядела все менее убедительной. Оперативникам уголовного розыска работник признался, что сдал диджейский пульт в ломбард. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Рязани работник кафе украл диджейский пульт. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе УМВД по региону.

51-летний директор заведения обратился в полицию с заявлением о краже из служебного помещения импортного диджейского пульта. Претензии предъявляли 38-летнему работнику. Ранее мужчина сообщил, что пульт якобы сломался, и отвез его в ремонт. Чтобы танцевальные вечера продолжались, работник принес другой пульт.

Однако, как рассказал директор, ремонт затянулся, версия мужчины выглядела все менее убедительной.

Оперативникам уголовного розыска работник признался, что сдал диджейский пульт в ломбард. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Иллюстративное фото.