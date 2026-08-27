В Рязани пройдет праздник для детей «Здравствуй, школа»

Мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года, пройдет в субботу, 29 августа, в ТЦ «МаркоМолл». В программе — конкурсы, танцевальные и другие активности. Участников ждут творческий мастер-класс, крио‑шоу, аэро‑куклы и ходулисты. Также на протяжении всего праздника будет работать игровая точка с заданиями. Также рязанцев ждет розыгрыш призов от партнера мероприятия — re: premium. Главный приз — наушники Marshall Major 5, а всех первоклассников ждут подарки от Т2. «Начало учебного года — важное событие для всей семьи. Мы хотим, чтобы этот переход от летних каникул к школьным будням прошел легко и радостно. Наш праздник — это возможность подарить детям яркие эмоции, а родителям — несколько часов беззаботного отдыха», — отметили в пресс-службе ТРЦ «Марко Молл». Возрастное ограничение 0+.

В Рязани пройдет праздник для детей «Здравствуй, школа». Об этом сообщает пресс-служба ТЦ «Марко Молл».

Мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года, пройдет в субботу, 29 августа, в ТЦ «Марко Молл». В программе — конкурсы, танцевальные и другие активности. Участников ждут творческий мастер-класс, крио‑шоу, аэро‑куклы и ходулисты. Также на протяжении всего праздника будет работать игровая точка с заданиями.

Также рязанцев ждет розыгрыш призов от партнера мероприятия — re: premium. Главный приз — наушники Marshall Major 5, а всех первоклассников ждут подарки от Т2.

«Начало учебного года — важное событие для всей семьи. Мы хотим, чтобы этот переход от летних каникул к школьным будням прошел легко и радостно. Наш праздник — это возможность подарить детям яркие эмоции, а родителям — несколько часов беззаботного отдыха», — отметили в пресс-службе ТРЦ «Марко Молл».

Возрастное ограничение 0+.