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В суде заявили, что Игорь Греков получил 270 миллионов на откатах от капремонтов
На заседании были зачитаны документы о купле Виталием Игнатенко [водитель экс-вице-губернатора Грекова] автомобиля, стоимостью 4 миллиона, на который, по версии следствия, деньги дал Игорь Греков, чтобы передать его в качестве взятки бывшему губернатору Николаю Любимову. Из материалов уголовного дела также были зачитаны некоторые выводы из показаний свидетелей и подозреваемых. Так, предприниматели бывшему вице-губернатору Игорю Грекову платили за поставку медоборудования — всего около 100 миллионов. Также в общей сложности Греков получил «откатов» с денег для нужд фонда капитального ремонта Рязанской области порядка 270 миллионов рублей.

В Рязани продолжили судить бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. На заседании 27 августа в Советском районном суде была журналист РЗН.инфо.

На заседании были зачитаны документы о купле Виталием Игнатенко [водитель экс-вице-губернатора Грекова] автомобиля, стоимостью 4 миллиона, на который, по версии следствия, деньги дал Игорь Греков, чтобы передать его в качестве взятки бывшему губернатору Николаю Любимову.

Из материалов уголовного дела также были зачитаны некоторые выводы из показаний свидетелей и подозреваемых. Так, предприниматели бывшему вице-губернатору Игорю Грекову платили за поставку медоборудования — всего около 100 миллионов.

Также в общей сложности Греков получил «откатов» с денег для нужд фонда капитального ремонта Рязанской области порядка 270 миллионов рублей.

На следующем заседании запланировано допросить свидетелей по уголовному делу Любимова.

Напомним, экс-губернатора задержали зимой 2024 года по подозрению во взятках. На заседаниях в Советском районном суде выяснилось, что, по версии следствия, Любимов получал деньги и квартиры от бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, уже отбывающего наказание за аналогичное преступление. Подробнее об обстоятельствах уголовного дела Николая Любимова можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.