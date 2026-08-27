В Рязани подросток сломал бедро, упав с высоты собственного роста

14-летний молодой человек поступил в ОДКБ с переломом бедренной кости. По словам медиков, перелом произошёл дома при падении с высоты собственного роста, что и насторожило врачей. На рентгеновском снимке специалисты обнаружили наличие солитарной костной кисты в месте перелома. Именно она стало причиной перелома. Врачи выполнили биопсию: результат подтвердил правильность предположений. После хирурги удалили кистозную полость, заместили дефект костной тканью и зафиксировали с помощью пластин. Отмечается, что патологический очаг ликвидирован, бедренная кость восстановлена, функция конечности не пострадала. Сейчас мальчик уже готовится к выписке.

В Рязани подросток сломал бедро, упав с высоты собственного роста. Об этом сообщает региональный минздрав.

14-летний молодой человек поступил в ОДКБ с переломом бедренной кости. По словам медиков, перелом произошёл дома при падении с высоты собственного роста, что и насторожило врачей. На рентгеновском снимке специалисты обнаружили наличие солитарной костной кисты в месте перелома. Именно она стало причиной перелома.

Врачи выполнили биопсию: результат подтвердил правильность предположений. После хирурги удалили кистозную полость, заместили дефект костной тканью и зафиксировали с помощью пластин.

Отмечается, что патологический очаг ликвидирован, бедренная кость восстановлена, функция конечности не пострадала. Сейчас мальчик уже готовится к выписке.