В Рязани намерены построить фермерский рынок

Об этом 27 августа во время прямого эфира заявил губернатор Павел Малков. «Я недавно коллегам уже поручил проработать возможность строительства специализированного фермерского рынка в Рязани. Я много езжу по регионам, много встречаюсь с аграриями, вижу, насколько у нас много прекрасной, качественной продукции. Недавно были в Шацке. Посетили там местную крафтовую сыроварню. Очень вкусный сыр, просто сказка… Но нужно его продавать, предлагать жителям нашей области. Часто главная проблема производителей — канал сбыта. Уже есть понимание, где его можно разместить. Сейчас прорабатываем проект… «, — заключил губернатор.

В Рязани намерены построить фермерский рынок. Об этом 27 августа во время прямого эфира заявил губернатор Павел Малков.

«Я недавно коллегам уже поручил проработать возможность строительства специализированного фермерского рынка в Рязани. Я много езжу по регионам, много встречаюсь с аграриями, вижу, насколько у нас много прекрасной, качественной продукции.

Недавно были в Шацке. Посетили там местную крафтовую сыроварню. Очень вкусный сыр, просто сказка… Но нужно его продавать, предлагать жителям нашей области. Часто главная проблема производителей — канал сбыта.

Уже есть понимание, где его можно разместить. Сейчас прорабатываем проект…», — заключил губернатор.