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В Рязани начались поиски 19-летней девушки
Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт». Местонахождение Поповой Полины Алексеевны неизвестно с 17 июня. Приметы: рост 169 см, нормального телосложения, черные волосы, глаза карие. В какой была одежде в день пропажи — неизвестно. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорги: Ксен (Ксения): +7 (926) 001-75-85 и Котяша (Екатерина): +7 (910) 901-35-82.

В Рязани начались поиски 19-летней Поповой Полины Алексеевны. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение девушки неизвестно с 17 июня.

Приметы: рост 169 см, нормального телосложения, черные волосы, глаза карие.

В какой была одежде в день пропажи — неизвестно.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорги: Ксен (Ксения): +7 (926) 001-75-85 и Котяша (Екатерина): +7 (910) 901-35-82.