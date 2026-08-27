В Рязани начались поиски 19-летней девушки

Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт». Местонахождение Поповой Полины Алексеевны неизвестно с 17 июня. Приметы: рост 169 см, нормального телосложения, черные волосы, глаза карие. В какой была одежде в день пропажи — неизвестно. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112. Инфорги: Ксен (Ксения): +7 (926) 001-75-85 и Котяша (Екатерина): +7 (910) 901-35-82.