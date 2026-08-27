В Рязани начали искать свидетелей после ДТП с участием эвакуатора

В Рязани произошло ДТП с участием эвакуатора. Об этом сообщили в соцсетях. По словам одного из участников аварии, происшествие случилось 25 августа на улице Дзержинского, рядом со зданием банка и магазина «Пятёрочка», где-то в 15:15. «ДТП между Газон Некст (эвакуатор) и Газ 31029 (серая Волга)», — пишет рязанец. Теперь начался поиск свидетелей. Тех, у кого-то осталось видео момента аварии, просят поделиться им.

В Рязани произошло ДТП с участием эвакуатора. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам одного из участников аварии, происшествие случилось 25 августа на улице Дзержинского, рядом со зданием банка и магазина «Пятёрочка», где-то в 15:15. «ДТП между Газон Некст (эвакуатор) и Газ 31029 (серая Волга)», — пишет рязанец.

Теперь начался поиск свидетелей. Тех, у кого-то осталось видео момента аварии, просят поделиться им.