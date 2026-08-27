В России разработали систему для оценки готовности подростков к работе

Ученые Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора разработали прототип системы для оценки готовности несовершеннолетних к работе с точки зрения физиологии и психологии. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Новикова на форуме «Технопром».
По словам Новиковой, в настоящее время стоит актуальный вопрос о востребованности трудовых мест для подростков. Ученые находятся на завершающем этапе разработки системы, которая позволит адресно оценивать готовность ребенка к выполнению трудовых функций, учитывая его физиологическую и психологическую зрелость.
Разработанная система поможет определить, насколько условия труда, предлагаемые работодателями, будут безопасны для будущих работников-детей. Она будет оценивать состояние системы кровообращения и психоэмоциональное состояние подростка, что поможет выяснить, подходит ли ему тот или иной вид труда. «Мы понимаем, что если этот труд больше физический, то какой порог будет безвредным для подростка», — добавила Новикова.
Система также использует нейросети для обработки больших объемов данных, что позволяет принимать более обоснованные решения. Патент на разработку планируется получить до конца 2026 года.