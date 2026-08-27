В России разработали систему для оценки готовности подростков к работе

Ученые из Новосибирского НИИ гигиены разработали систему для оценки готовности подростков к работе. Директор института Ирина Новикова рассказала об этом на форуме «Технопром». Система поможет понять, насколько безопасны условия труда для детей, учитывая их физическое и психологическое состояние. Она будет оценивать здоровье подростков, чтобы определить, какой вид работы им подходит. Также в разработке используются нейросети для анализа данных, что сделает решения более точными. Патент на систему планируется получить до конца 2026 года.

Ученые Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора разработали прототип системы для оценки готовности несовершеннолетних к работе с точки зрения физиологии и психологии. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Новикова на форуме «Технопром».

По словам Новиковой, в настоящее время стоит актуальный вопрос о востребованности трудовых мест для подростков. Ученые находятся на завершающем этапе разработки системы, которая позволит адресно оценивать готовность ребенка к выполнению трудовых функций, учитывая его физиологическую и психологическую зрелость.

Разработанная система поможет определить, насколько условия труда, предлагаемые работодателями, будут безопасны для будущих работников-детей. Она будет оценивать состояние системы кровообращения и психоэмоциональное состояние подростка, что поможет выяснить, подходит ли ему тот или иной вид труда. «Мы понимаем, что если этот труд больше физический, то какой порог будет безвредным для подростка», — добавила Новикова.

Система также использует нейросети для обработки больших объемов данных, что позволяет принимать более обоснованные решения. Патент на разработку планируется получить до конца 2026 года.