В ОП раскритиковали выплаты денег россиянам за сообщения о нарушениях ПДД

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб раскритиковал практику выплат денег гражданам за сообщения о нарушениях ПДД в некоторых российских регионах. Он считает, что такое поощрение неэтично и нецелесообразно с точки зрения использования бюджетных средств. Гриб подчеркнул, что информировать о нарушениях — это обязанность каждого сознательного человека, а не способ заработать деньги. По его мнению, некоторые люди специально дежурят в местах, где часто происходят нарушения, чтобы фиксировать их на камеру и получать вознаграждение. Он считает, что такие действия не должны поощряться, так как существуют более разумные способы расходования бюджета.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб раскритиковал практику выплат денег гражданам за сообщения о нарушениях ПДД в некоторых российских регионах. Об этом пишет «Лента. ру».

Он считает, что такое поощрение неэтично и нецелесообразно с точки зрения использования бюджетных средств.

Гриб подчеркнул, что информировать о нарушениях — это обязанность каждого сознательного человека, а не способ заработать деньги. По его мнению, некоторые люди специально дежурят в местах, где часто происходят нарушения, чтобы фиксировать их на камеру и получать вознаграждение. Он считает, что такие действия не должны поощряться, так как существуют более разумные способы расходования бюджета.

Гриб предложил использовать моральные способы мотивации, например, награды от ГИБДД или МВД за активное участие в борьбе с правонарушениями. Он отметил, что гражданский долг не должен быть коммерческим.

На федеральном уровне выплаты за сообщения о нарушителях не предусмотрены, но в более чем десяти регионах такие практики существуют, и вознаграждения могут достигать от 2 до 20 тысяч рублей.