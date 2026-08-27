В небе России сбили 267 БПЛА
В небе России сбили 267 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. ПВО работало на территориях Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В небе России сбили 267 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ПВО работало на территориях Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.