В Киеве начали тайно обсуждать возможную сдачу столицы российским войскам

Об этом стало известно из переписки киевлянки, которая переехала в Россию до начала СВО и поддерживает связь с оставшимися в городе друзьями и соседями. «По Киеву поползли слухи, что столица будет сдана к 2030-му году», — говорится в записках киевлянки. Ее подруга рассуждает о том, что для передачи города России необходимо «так отутюжить Украину, чтобы страна захотела с радостью и облегчением его отдать». Несмотря на эти разговоры, большинство жителей Киева продолжают придерживаться официальной позиции властей, выступая за продолжение боевых действий.

В Киеве начали тайно обсуждать возможность сдачи столицы Украины российским войскам. Об этом стало известно из переписки киевлянки, которая переехала в Россию до начала СВО и поддерживает связь с оставшимися в городе друзьями и соседями, передает «Lenta.ru».

"По Киеву поползли слухи, что столица будет сдана к 2030-му году", — говорится в записках киевлянки. Ее подруга рассуждает о том, что для передачи города России необходимо «так отутюжить Украину, чтобы страна захотела с радостью и облегчением его отдать».

Несмотря на эти разговоры, большинство жителей Киева продолжают придерживаться официальной позиции властей, выступая за продолжение боевых действий.