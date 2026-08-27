В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для жалоб на «пробив» данных

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создания на портале «Госуслуги» специального сервиса для жалоб на незаконные базы данных и сайты по «пробиву» информации. Соответствующее обращение парламентарии направили главе Минцифры Максуту Шадаеву, передает РИА Новости. Авторы идеи предлагают сделать для граждан единое «окно»: пользователю будет достаточно прислать ссылку на ресурс, кратко описать проблему и при необходимости приложить подтверждающие материалы. Вся инфраструктура портала уже существует, поэтому, по мнению депутатов, создание нового сервиса не потребует формирования отдельного контрольного органа или изменения полномочий Роскомнадзора и МВД.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создания на портале «Госуслуги» специального сервиса для жалоб на незаконные базы данных и сайты по «пробиву» информации. Соответствующее обращение парламентарии направили главе Минцифры Максуту Шадаеву, передает РИА Новости.

Авторы идеи предлагают сделать для граждан единое «окно»: пользователю будет достаточно прислать ссылку на ресурс, кратко описать проблему и при необходимости приложить подтверждающие материалы.

Вся инфраструктура портала уже существует, поэтому, по мнению депутатов, создание нового сервиса не потребует формирования отдельного контрольного органа или изменения полномочий Роскомнадзора и МВД.

Также отмечается, что хотя действующее законодательство уже позволяет россиянам направлять обращения в Роскомнадзор, новый механизм сократит число ошибочных и дублирующих запросов, ускорит передачу данных в компетентные органы и сохранит цифровой след для последующей проверки.