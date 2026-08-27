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В ГД предложили помогать россиянам копить на ипотеку
В Госдуме предложили запустить программу «Жилищный накопительный счет для молодежи», которая поможет россиянам накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Предполагается, что россияне от 18 до 35 лет смогут открыть специальный банковский счет и в течение пяти лет вносить на него добровольные взносы. Также предлагается добавить государственную поддержку. Размер ежегодного взноса государства составит 20% от суммы, которую участник программы накопил самостоятельно, но не более 300 тысяч рублей в год.

В Госдуме предложили запустить программу «Жилищный накопительный счет для молодежи», которая поможет россиянам накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он направил соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Предполагается, что россияне от 18 до 35 лет смогут открыть специальный банковский счет и в течение пяти лет вносить на него добровольные взносы. Накопленные средства разрешат использовать только для первоначального взноса по ипотеке на покупку жилья в России.

Также предлагается добавить государственную поддержку. Размер ежегодного взноса государства составит 20% от суммы, которую участник программы накопил самостоятельно, но не более 300 тысяч рублей в год.

По мнению автора инициативы, такая мера поможет молодым россиянам быстрее накопить на первый взнос и сделает покупку жилья более доступной.