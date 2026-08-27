В ГД предложили помогать россиянам копить на ипотеку

В Госдуме предложили запустить программу «Жилищный накопительный счет для молодежи», которая поможет россиянам накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.
С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он направил соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.
Предполагается, что россияне от 18 до 35 лет смогут открыть специальный банковский счет и в течение пяти лет вносить на него добровольные взносы. Накопленные средства разрешат использовать только для первоначального взноса по ипотеке на покупку жилья в России.
Также предлагается добавить государственную поддержку. Размер ежегодного взноса государства составит 20% от суммы, которую участник программы накопил самостоятельно, но не более 300 тысяч рублей в год.
По мнению автора инициативы, такая мера поможет молодым россиянам быстрее накопить на первый взнос и сделает покупку жилья более доступной.