В ФАС заявили об обеспечении экономически обоснованных цен на нефтепродукты

ФАС активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом стало известно по итогам совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком. На совещании Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания устойчивого снабжения регионов топливом, контроля за состоянием запасов и бесперебойной работы логистической инфраструктуры. ФАС представила информацию о текущей ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов и динамике ценообразования в различных регионах страны. В сообщении подчеркивается, что ведется активная работа со всеми участниками рынка для достижения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом стало известно по итогам совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком, в котором также приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минсельхоза, ФАС и отраслевых компаний.

На совещании Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания устойчивого снабжения регионов топливом, контроля за состоянием запасов и бесперебойной работы логистической инфраструктуры. ФАС представила информацию о текущей ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов и динамике ценообразования в различных регионах страны.

В сообщении подчеркивается, что ведется активная работа со всеми участниками рынка для достижения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты.